Çin'in Washington Büyükelçisi Joe Biden'a güven mektubunu sundu

Çin'in 12'inci Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD Başkanı Joe Biden'a güven mektubunu sundu. Xie Feng, görevinin kendisi için onur ve sorumluluk olduğunu belirtti. İki ülkenin Bali'de gerçekleştirdiği görüşme sonucunda ortak anlayışlara varıldığı ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuşturulması umulmaktadır.