Çin'in Washington Büyükelçisi Joe Biden'a güven mektubunu sundu
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Çin'in 12'inci Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD Başkanı Joe Biden'a güven mektubunu sundu. Xie Feng, görevinin kendisi için onur ve sorumluluk olduğunu belirtti. İki ülkenin Bali'de gerçekleştirdiği görüşme sonucunda ortak anlayışlara varıldığı ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuşturulması umulmaktadır.
Çin'in 12'inci Washington Büyükelçisi Feng, dün Beyaz Saray'a giderek ABD Başkanı Biden'a güven mektubunu sundu. Çin elçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Büyükelçi Xie, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki 12. Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanmasının kendisi için sadece onur değil, aynı zamanda muazzam sorumluluklar anlamına geldiğini söyledi.Kasım 2022'de Başkan Şi Cinping ve Başkan Joe Biden, Bali'de başarılı bir görüşme gerçekleştirmiş ve önemli ortak anlayışlara varmışlardır. Çin, Başkan Şi Cinping tarafından ortaya konulan üç ilkeyi, yani karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğini takip etmektedir.ABD tarafının da Çin ile aynı doğrultuda çalışması, Bali'de iki Başkan arasında varılan ortak anlayışlar üzerinde ciddiyetle hareket etmesi ve Çin-ABD ilişkilerini istikrara kavuşturmak ve doğru yola geri getirmek amacıyla iki ülkenin yeni dönemde iyi geçinmesi için doğru yolu keşfetmesi umulmaktadır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya