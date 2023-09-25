Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Görüştü

Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. İki ülke lideri arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve dostane işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Pazartesi günü Beijing'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Çin'in en üst düzey yasama yetkilisi Zhao, Çin'in iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, dostane işbirliğini derinleştirmek, ortak çıkarları korumak ve Çin-Suriye stratejik ortaklığının yeni bir seviyeye ulaşarak daha büyümesini sağlamak üzere Suriye ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme hedefine değinen Zhao, komitenin, her düzeydeki yasama organları arasında etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu güçlendirmeye ve tatbiki işbirliğini teşvik etmeye katkıda bulunmak için Suriye Halk Meclisi ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Esad ise Çin'in kalkınmasının, dünyadaki adalet gücünün büyümesi anlamına geldiğini belirterek Çin'in dünyada barış, adalet ve kalkınma alanlarında daha büyük roller üstlenmesini beklediğini ifade etti.

Suriye devlet başkanı, ülkesinin Çin ile ikili işbirliğini güçlendirmeye ve ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya istekli olduğunu belirtti.