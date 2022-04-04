Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki "Üç Renkli Göller"Den Manzaralar
Xinhua - Dünya
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QAMDO, 4 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentinin Banbar ilçesinde bulunan ve birbirinden tepelerle ayrılmış üç farklı gölden oluşan "Üç Renkli Göller", derinliklerinin ve çökeltilerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle siyah, beyaz ve sarı görünüme sahip.
QAMDO, 4 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentinin Banbar ilçesinde bulunan ve birbirinden tepelerle ayrılmış üç farklı gölden oluşan "Üç Renkli Göller", derinliklerinin ve çökeltilerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle siyah, beyaz ve sarı görünüme sahip.
Xinhua / Dünya