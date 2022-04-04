Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki "Üç Renkli Göller"Den Manzaralar - Haberler

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki "Üç Renkli Göller"Den Manzaralar

Xinhua - Dünya
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki 'Üç Renkli Göller'Den Manzaralar

QAMDO, 4 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentinin Banbar ilçesinde bulunan ve birbirinden tepelerle ayrılmış üç farklı gölden oluşan "Üç Renkli Göller", derinliklerinin ve çökeltilerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle siyah, beyaz ve sarı görünüme sahip.

QAMDO, 4 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentinin Banbar ilçesinde bulunan ve birbirinden tepelerle ayrılmış üç farklı gölden oluşan "Üç Renkli Göller", derinliklerinin ve çökeltilerinin değişkenlik göstermesi nedeniyle siyah, beyaz ve sarı görünüme sahip.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentinin Banbar ilçesine bağlı Puyu köyünde bulunan "Üç Renkli Göller"den "Sarı Göl" görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Qamdo kentinin Banbar ilçesine bağlı Puyu köyünde bulunan "Üç Renkli Göller"den "Beyaz Göl" görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Dixiao/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti, 4 Nisan, Nisan, Tibet, Dünya, Haberler

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