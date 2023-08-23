Çin'in Tianjin kentinde iş merkezi alev alev yandı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde çıkan yangında bir iş merkezi alevlere teslim oldu. Yangın büyük panik yaratırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Çin'in Tianjin kentinde bir iş merkezi alev alev yandı. Yangında büyük panik yaşanırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında iş merkezi alevlere teslim oldu. Alevler büyük paniğe neden olurken bölgeye 300 itfaiye ekibi ile 62 itfaiye aracı sevk edildi. Yangında mahsur kalan kimse olmadığı ve can kaybı yaşanmadığı açıklandı. - PEKİN