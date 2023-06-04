Çin'in Shenzhou-15 uzay kapsülü başarılı bir şekilde geri döndü
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına Pazar günü inen Shenzhou-15 dönüş kapsülündeki üç astronotun fiziksel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına Pazar günü inen Shenzhou-15 dönüş kapsülündeki üç astronotun fiziksel durumunun iyi olduğu belirtildi.
SES 1 (Çince): Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nden ses:
"Dikkat, Shenzhou-15 dönüş kapsülü indi."
SES 2 (Çince): FEİ JUNLONG, Shenzhou-15 mürettebatı üyesi:
"Güvenli şekilde iniş yaptık ve üçümüz de iyi hissediyoruz. İyi durumdayız. Teşekkürler."
SES 3 (Çince): DENG QİNGMİNG, Shenzhou-15 mürettebatı üyesi:
"02 Konuşuyor. Kendimi iyi hissediyorum."
SES 4 (Çince): ZHANG LU, Shenzhou-15 mürettebatı üyesi:
"03 Konuşuyor. Kendimi iyi hissediyorum."
SES 5 (Çince): Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nden ses:
"Beijing tamam. Shenzhou-15'in başarılı dönüşü için tebrikler. Sıkı çalışmanız için teşekkür ederiz. Sizi en derin saygılarımızla selamlıyoruz."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor.
(XHTV)