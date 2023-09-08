Çin'in Shenzhen kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkisi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti Perşembe gecesinden bu yana şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Yağışın süper güçlü yoğunlukta, uzun süreli ve geniş aralıklı sağanak yağmurlardan oluştuğu bildirildi. Kentteki okullar ve metro hattının bazı bölümleri Cuma günü tatil edildi.

SHENZHEN, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti Perşembe gecesinden bu yana şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girdi.

Belediye meteoroloji bürosuna göre, Perşembe günü saat 17.00'den Cuma sabahı saat 06.00'ya kadar Shenzhen'de ortalama yağış miktarı 202,8 milimetre olarak kaydedilirken, maksimum kümülatif yağış miktarı 469 milimetreye ulaştı.

Büro, söz konusu yağışın süper güçlü yoğunlukta, uzun süreli ve geniş aralıklı sağanak yağmurlardan oluştuğunu ve Shenzhen'de meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1952 yılından bu yana kaydedilen 2 saatlik, 3 saatlik, 6 saatlik ve 12 saatlik dört maksimum yağış rekorunu kırdığını bildirdi.

Büronun tahminlerine göre şiddetli yağış Cuma günü de devam edecek.

Shenzhen kentinin sel, kuraklık ve tayfun kontrol merkezi Cuma sabahı bir bildiri yayımlayarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile anaokullarının Cuma günü eğitime ara vereceğini duyurdu.

Kentteki 6 metro hattının bazı bölümlerinde de hizmetler askıya alınacak. Yağıştan ağır şekilde etkilenen Luohu ilçesindeki işletmeler ve kamu kurumları ile bölge sakinleri Cuma günü çalışmaya ara verecek.

Yetkililer, halkı dağ, nehir, yamaç ve istinat duvarı gibi tehlikeli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.