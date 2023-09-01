Çin'in Shenzhen kenti süper tayfun Saola'ya karşı acil durum müdahalesini etkinleştirdi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kenti, yaklaşmakta olan süper tayfun Saola'ya karşı tayfun ve sel kontrolü için birinci seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi. Kentte inşaat, iş operasyonları ve ticari faaliyetler askıya alınırken, okullar tatil edildi.

SHENZHEN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kenti Cuma günü öğle saatlerinde, yaklaşmakta olan süper tayfun Saola'ya karşı tayfun ve sel kontrolü için birinci seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

Kentin sel, kuraklık ve tayfun kontrol merkezi, saat 16.00'dan itibaren inşaat, iş operasyonları ve ticari faaliyetlerin, saat 19.00'dan itibaren de toplu taşımanın askıya alınması talimatını verdi.

Okullar ise Perşembe öğleden sonra itibarıyla tatil edildi.

Meteoroloji, su kaynakları ve denizcilik departmanlarının tahminlerine göre, süper tayfunun Cuma gecesi Shenzhen veya yakınlarında karaya çıkması ve Cuma öğleden sonra şiddetli yağış, fırtına ve boralara neden olması bekleniyor.