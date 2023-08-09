Çin'in selden etkilenen bölgelerinde kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor

Çin'in kuzey ve kuzeydoğusunda selden etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tayfun kaynaklı sağanak yağış ve fırtınalar, geçtiğimiz birkaç gün boyunca bazı bölgelerde büyük hasara yol açtı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde, elektrik santrali çalışanları, bölge halkına yeniden elektrik sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou şehri sellerden en kötü etkilenen bölgelerden biri. Zhuozhou'da su tahliye çalışmaları için 800'den fazla itfaiye çalışanı seferber edildi. Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de ise kurtarma ve yardım çalışmaları için günde 5.200'den fazla polis memuru görevlendiriliyor. Polis helikopterleri de önemli su yollarını izlemek için kullanılıyor. Çin, tarımsal üretimin toparlanmasını desteklemek amacıyla Salı günü toplam 732 milyon yuan (yaklaşık 102,3 milyon dolar) tutarında afet yardım fonu tahsis etti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)