Çin'in Şansi eyaletinde çıkan yangında 19 kişi öldü
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Çin'in Şansi eyaletinde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Luliang kentindeki bir binada meydana geldi. Yangında onlarca kişi tahliye edilirken, 63 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Çin'in Şansi eyaletinde 5 katlı bir binada çıkan yangında 19 kişinin öldüğü bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, eyalete bağlı Luliang kentindeki yangın, yerel saatle 07.00'de çıktı.
Kömür madeni şirketine ait olduğu belirtilen binadaki onlarca kişi tahliye edilirken 63 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Sebebi henüz bilinmeyen yangında hayatını kaybeden kişi sayısının 19 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, yangının kontrol altına alındığı ancak arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Başkent Pekin'de ise Nisan 2023'te bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.