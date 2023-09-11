Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan'ın yakınında seyir faaliyeti yaptı

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Şandong uçak gemisinin Ada'da yakında seyir faaliyeti yaptığını bildirdi. Çin'e ait toplam 13 askeri hava aracının Ada çevresinde tespit edildiği ve 11'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Şandong uçak gemisinin Ada'da yakında seyir faaliyeti yaptığını bildirdi.

Bakanlık, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) donanmasına ait Şandong uçak gemisinin, Tayvan'ın güney ucundaki Eluanbi Burnu'nun 60 deniz mili (yaklaşık 111 kilometre) açığından geçtiğini bildirdi.

Seyir faaliyeti, ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından geldi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gün içinde Çin'e ait toplam 13 askeri hava aracının Ada çevresinde tespit edildiğini, bunlardan 11'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Bakanlık dün de Ada çevresinde Çin'e ait toplam 26 askeri hava aracının ve 13 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirmişti.

ABD donanmasına ait "Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze taşıyan Ralph Johnson muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait 'Halifax' sınıfı Ottowa kruvaziyeri, 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yapmıştı.

Çin ordusu, geçişin "kamuoyuna gösteriş" niteliğinde olduğunu savunmuş, gemilerin takip edildiğini, yasalara ve uluslararası kurallara uygun tepkinin verildiği bildirmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.