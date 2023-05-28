Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

Çin'in Şandong uçak gemisi, Tayvan Adası'nı ayıran boğazdan geçerek kuzeye doğru ilerledi. Tayvan Savunma Bakanlığı, gemilerin tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan deniz hattını geçmediğini açıkladı. Ayrıca Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 10 savaş gemisinin Tayvan çevresinde tespit edildiği belirtildi. Uçak gemisinin geçişi ve Ada çevresindeki uçuşlar, ABD'nin Tayvan'a omuzdan ateşlenebilen Stinger füzelerinin ilk teslimatı haberlerinin ardından geldi.

Çin'in Şandong uçak gemisinin, Çin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan Adası'nı ayıran boğazdan geçiş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şandong uçak gemisinin harp filosundaki iki gemi ile birlikte, Tayvan Boğazı'na batıdan girerek kuzeye doğru ilerlediğini belirtildi.

Açıklamada gemilerin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan deniz hattını geçmediği kaydedildi.

Öte yandan bakanlık dün Ada çevresinde Çin'e ait toplam 33 askeri hava aracı ve 10 savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 33 hava aracından 12'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 4 "SU-30", 4 "J-10", 1 "J-16" tipi savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi denizaltısavar devriye uçağı, "Z-9" tipi denizaltı savar askeri helikopteri ile "WZ-7" tipi silahlı dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği ve ADIZ'ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Stinger füzelerinin teslimatının ardından geldi

Uçak gemisinin geçişi ve Ada çevresindeki uçuşlar, ABD'nin Tayvan'a omuzdan ateşlenebilen Stinger füzelerinin ilk teslimatını yaptığı haberlerinin ardından geldi.

Tayvan'da Çince yayın yapan Liberty Times gazetesi, 26 Mayıs'ta yayımladığı haberde, "FIM-92 tipi" Stinger füzelerinin teslimatının, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Savunma Yetki Yasası'nın kendisine tanıdığı Başkanlık Çekim Hakları yetkisi kapsamındaki ilk hibe yardımı olduğunu öne sürdü.

ABD Kongresi, 2023 Savunma Bütçesi'nde Tayvan'ın öz savunmasını güçlendirmek amacıyla Başkanlık Çekim Hakları kapsamında 1 milyar dolar askeri yardım sağlamasına onay vermişti.

Başkanlık Çekim Hakları, ABD'nin mevcut askeri silah stokundan askeri yardım yapılabilmesine olanak veriyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.