Çin'in Porselen Başkenti Jingdezhen'de Endüstriyel Mirasın Korunması ve Kullanılması İlerliyor

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Jingdezhen kenti, dünyaca ünlü bir 'porselen başkenti' olma özelliğini taşıyor. Kentte ulusal düzeyde dört ayrı endüstriyel miras alanı bulunuyor. Jingdezhen geçtiğimiz birkaç yıl içinde endüstriyel mirasın korunması ve kullanılmasında ilerleme kaydederek kentin kalkınmasına yeni bir canlılık kazandırdı.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağında bir pazarı ziyaret eden insanlar, 8 Ekim 2019. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

JİNGDEZHEN, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Jingdezhen kenti, dünyaca ünlü bir "porselen başkenti" olma özelliğini taşıyor. Kentte ulusal düzeyde dört ayrı endüstriyel miras alanı bulunuyor. Jingdezhen geçtiğimiz birkaç yıl içinde endüstriyel mirasın korunması ve kullanılmasında ilerleme kaydederek kentin kalkınmasına yeni bir canlılık kazandırdı.

Taoxichuan endüstriyel miras kompleksindeki eski atölyeler sanat müzelerine, galerilere, canlı yayın atölyelerine, geleneksel seramik atölyelerine, restoranlara ve otellere dönüştürüldü.

Ming ve Qing hanedanlarına (1368-1911) tarihlenen bir endüstriyel miras bölgesi olan imparatorluk fırın alanında çıkarılan kültürel kalıntılar, alanın bitişiğinde yer alan Jingdezhen İmparatorluk Fırını Enstitüsü'nde sergileniyor.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağı, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağında bir pazarı ziyaret eden insanlar, 8 Ekim 2019. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağı, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lu Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Jingdezhen İmparatorluk Fırını Enstitüsü'nün gece manzarası, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lu Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağında canlı yayın yaparak porselen ürünleri tanıtan bir personel, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Jingdezhen İmparatorluk Fırını Enstitüsü'nden bir görünüm, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lu Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Jingdezhen İmparatorluk Fırını Enstitüsü'nde sergilenen antik porselen parçaları, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lu Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağının havadan çekilmiş arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Jingdezhen İmparatorluk Fırını Enstitüsü'nün havadan çekilmiş arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağı, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağı, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde bulunan Taoxichuan seramik sanat sokağı, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)