Çin'in nükleer savaş başlığı sayısı artarken ABD ve Rusya azalttı

ABD ve Rusya'nın nükleer başlıkları ıskartaya çıkarması nedeniyle nükleer silah sayısı azaldı, Çin'in nükleer savaş başlığı sayısında ise belirgin artış oldu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) silahlanma, silahsızlanma ve uluslararası güvenliğe ilişkin yayımladığı 2023 yılı raporuna göre dünya genelinde operasyonel konumdaki nükleer silahların sayısı artarken toplam nükleer silah sayısında ise düşüş yaşandı.

En çok nükleer başlığa sahip ülkeler ABD ve Rusya'nın eskidikleri gerekçesiyle ıskartaya çıkarması nedeniyle nükleer silah sayısı azaldı, Çin'in nükleer savaş başlığı sayısında ise belirgin artış oldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) silahlanma, silahsızlanma ve uluslararası güvenliğe ilişkin yayımladığı 2023 yılı raporuna göre Çin'in Ocak 2022'de 350 olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısı, Ocak 2023'te 410'a yükseldi.

Çin'in sahip olduğu nükleer başlıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Nükleer güçlerin izleyeceği politikaya göre Çin, 2030'un başında kıtalararası balistik füze yarışında da ABD ve Rusya'yı yakalayabilecek.

SIPRI Kitle İmha Silahları Programı Kıdemli Araştırmacısı ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, "Çin, nükleer cephaneliğini önemli ölçüde genişletmeye başladı. Bu eğilimi sadece Çin'in ulusal güvenlik için gereken asgari nükleer güce sahip olma hedefiyle açıklamak giderek zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonel konumdaki nükleer silahların sayısı arttı

Rapora göre dünya genelinde operasyonel konumdaki nükleer silahların sayısı arttı.

Ocak 2023'te 12 bin 512 savaş başlığından oluşan toplam küresel envanterin yaklaşık 9 bin 576'sı potansiyel kullanım için askeri stoklarda tutuldu. Ocak 2022'de askeri stoklardaki nükleer silahların sayısı ise 9 bin 490 olarak kayıtlara geçti.

Potansiyel kullanım için askeri stoklarda bulunan 9 bin 576 silahın 3 bin 844'ü füzeler ve uçaklara konuşlandırıldı, bunların da neredeyse tamamı ABD ve Rusya'ya ait, yaklaşık 2 bini yüksek operasyonel alarm durumunda tutuldu.

Operasyonel konumdaki nükleer silah sayısı artarken toplam nükleer silah sayısında ise düşüş yaşandı. Bu düşüş, nükleer silahların yüzde 90'ını elinde bulunduran ABD ve Rusya'nın eskiyen savaş başlıklarını ıskartaya çıkarmasından kaynaklandı.

ABD'nin toplam nükleer başlık sayısı 5 bin 428'den 5 bin 244'e, Rusya'nın 5 bin 977'den 5 bin 889'a inerken Çin'in 350'den 410'a, Hindistan'ın 160'tan 164'e, Pakistan'ın 165'ten 170'e ve Kuzey Kore'nin 25'ten 30'a yükseldi.

İngiltere'nin 225, Fransa'nın 290 ve İsrail'in 90 olduğu tahmin edilen nükleer savaş başlıklarının sayısı ise sabit kaldı.

Raporda, "Fransa'nın mevcut sistemleri yenileme ve yükseltme programlarına devam ettiği", "Pakistan'ın nükleer cephaneliğini genişletmeye çalıştığı" ve "Hindistan'ın Çin'deki hedeflere ulaşabilen uzun menzilli silahlara giderek daha fazla önem verdiği" belirtildi.

Nükleer silahlara sahip olduğunu açıkça onaylamayan İsrail'in de nükleer cephaneliğini modernize ettiği düşünülüyor, ABD ve İngiltere, önceki yıllarda yaptıkları gibi nükleer güçlerine ilişkin bilgileri kamuoyuna açıklamayı reddetti.

Raporda verilerin yaklaşık olarak paylaşıldığı kaydedildi.