Çin'in Lingshan Adası, karbon negatif deniz adası haline geldi

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bulunan Lingshan Adası, karbon emisyonlarına karşı savaş başlatarak tarım arazilerini ormana dönüştürmekten temiz enerji kaynaklarını benimsemeye kadar bir dizi önlem aldı. Çin Kalite Belgesi Merkezi'ne (CQC) göre Lingshan Adası'nın karbondioksit (CO2) emisyonu 2020 yılında eksi 1.333 tona inerken ada, Çin'in ilk karbon negatif deniz adası haline geldi. Yeşil dönüşüm, yerel halka sektörden gelir elde etmeleri için fırsatlar yaratıyor.

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bulunan Lingshan Adası, tarım arazilerini ormana dönüştürmekten temiz enerji kaynaklarını benimsemeye ve "karbon kredi bankası" kurmaya kadar bir dizi önlem alarak karbon emisyonlarına karşı topyekun bir savaş başlattı.

Çin Kalite Belgesi Merkezi'ne (CQC) göre Lingshan Adası'nın karbondioksit (CO2) emisyonu 2020 yılında eksi 1.333 tona inerken ada, Çin'in ilk karbon negatif deniz adası haline geldi.

Bu başarı, özverili ve tereddütsüz çabaların sayesinde elde edildi. Son yıllarda Lingshan Adası, sakinlerinin yaşam tarzlarını dönüştürerek ve endüstrileri güncelleyerek yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı kucaklayan önemli bir dönüşüm geçirdi.

2.400'den fazla nüfusa sahip ada, 2020 yılında kışın ısınmak için kömürden elektriğe geçmek üzere bir girişim başlattı. Adadaki hanelerin üçte birinden fazlası ısınmak için elektrik kullanmaya başladı.

SES 1 (Çince): CHEN GAOFENG, Lingshan Adası sakini:

"Elektrikle ısınmanın maliyeti kömürden daha düşük, ayda yaklaşık 100 yuan fatura geldi. Çok daha çevreci olduğundan bahsetmiyorum bile."

SES 2 (Çince): LİU ZHUANGLE, Lingshan Adası doğa koruma alanı yetkilisi:

"Bundan sonra her haneye yeni enerjili ısıtıcılar yerleştirmeyi planlıyoruz. Adanın daha güzel, daha iyi ve doğal bir oksijen barı haline gelmesini istiyoruz."

Lingshan Adası'nın turizmine de önemli bir ivme kazandıran yeşil dönüşüm, yerel halka sektörden gelir elde etmeleri için fırsatlar yaratıyor.

SES 3 (Çince): Wang HUAJUAN, pansiyon sahibi:

"Lingshan Adası'na daha fazla turist çekebilmek için pansiyonumuzu sadece donanım açısından değil, hizmet kalitesi açısından da geliştirmeyi planlıyoruz. Karbon negatif ada, bize gözle görülür fayda sağladı."

Adada bugüne kadar 165 pansiyon ve 2 deniz çiftliği inşa edildi. 2018'de yerel halkın kişi başına düşen harcanabilir geliri 22.000 yuan iken artık 30.000 yuanın (yaklaşık 4.230 ABD doları) üzerinde seyrediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor. (XHTV)