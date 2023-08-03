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Çin'in kuzeyindeki Zhuozhou kenti şiddetli sağanak yağış ve selle mücadele ediyor

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Zhuozhou, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ciddi şekilde etkilendi. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalan insanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

HABER: Çin'in kuzeyindeki Zhuozhou kenti şiddetli sağanak yağış ve selle mücadele ediyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Zhuozhou'dan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Zhuozhou, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ciddi şekilde etkilendi. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalan insanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuozhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Dünya Haberler

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