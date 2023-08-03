Çin'in kuzeyindeki Zhuozhou kenti şiddetli sağanak yağış ve selle mücadele ediyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Zhuozhou, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ciddi şekilde etkilendi. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalan insanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.