Çin'in kuzeyindeki sellerde mahsur kalanlar helikopter desteğiyle kurtarıldı
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou şehrinde Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu sellerde mahsur kalan bölge sakinleri bir helikopter mürettebatının desteğiyle kurtarıldı.
HABER: Çin'in kuzeyindeki sellerde mahsur kalanlar helikopter desteğiyle kurtarıldı
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Selde mahsur kalanları kurtaran helikopterin çeşitli görüntüleri
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou şehrinde Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu sellerde mahsur kalan bölge sakinleri bir helikopter mürettebatının desteğiyle kurtarıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya