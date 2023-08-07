Çin'in kuzeyindeki sellerde mahsur kalanlar helikopter desteğiyle kurtarıldı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou şehrinde Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu sellerde mahsur kalan bölge sakinleri bir helikopter mürettebatının desteğiyle kurtarıldı.