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Çin'in kuzeyindeki sellerde mahsur kalanlar helikopter desteğiyle kurtarıldı

Dünya Haberleri

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou şehrinde Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu sellerde mahsur kalan bölge sakinleri bir helikopter mürettebatının desteğiyle kurtarıldı.

HABER: Çin'in kuzeyindeki sellerde mahsur kalanlar helikopter desteğiyle kurtarıldı

KATEGORI·: Diğer

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Selde mahsur kalanları kurtaran helikopterin çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhuozhou şehrinde Doksuri Tayfunu'nun neden olduğu sellerde mahsur kalan bölge sakinleri bir helikopter mürettebatının desteğiyle kurtarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Dünya Haberler

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