Çin'in kuzeyindeki Haihe Nehri Havzası şiddetli yağışların yol açtığı en kötü taşkına maruz kaldı

TİANJİN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'na bağlı Haihe Nehri Su Koruma Komisyonu, Çin'in kuzeyindeki Haihe Nehri Havzası'nın, 1963 yılından bu yana şiddetli yağışların yol açtığı en kötü taşkına maruz kaldığını bildirdi.

Komisyonun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre 28 Temmuz'dan bu yana görülen sağanak yağışlar Haihe Nehri Havzası'ndaki 21 nehirdeki su seviyelerinin uyarı çıtasını geçmesine neden olurken 8 nehirde ise kayıtların başlamasından bu yana görülen en büyük taşkınlar yaşandı.

Komisyon yetkilisi Yang Bang, ön analizlere atıfla, 320.000 kilometrekarelik bir alanı kapsayan nehir havzasındaki toplam yağışın, dört günlük dönemde 43,2 milyar metreküpe ulaşarak ortalama 135 milimetrelik bir yükseklik oluşturduğunu açıkladı.

Haihe Nehri Havzası'ndaki yıllık ortalama yağış miktarının 525 milimetre olduğunu hatırlatan Yang, havzanın dört günlük sürede yıllık yağışın dörtte birini almış olduğunu dile getirdi. Verilere göre nehir havzası 1963 yılında bir hafta süren sağanak yağışlar sırasında 60 milyar metreküp yağış almıştı.

Nüfus yoğunluğuna sahip Haihe Nehri Havzası'nda, Beijing, Tianjin, Shijiazhuang, Tangshan ve Qinhuangdao gibi birçok büyük ve orta büyüklükte kent bulunuyor.

Komisyonun müdür yardımcısı Han Ruiguang, sel suları üst ve orta kesimlerden alt kesimlere doğru hareket ettiği için şu anki asıl odak noktanın, suyun Bohai Denizi'ne güvenli şekilde akmasının sağlanması olduğunu söyledi. Yetkili, komisyonun ilgili departmanlarla gerekli düzenlemeleri yapacağını ve durumu yakından izleyeceğini belirtti.¦