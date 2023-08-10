Çin'in kuzeydoğusunda tayfun nedeniyle şiddetli yağışlar ve seller

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde tayfunun tetiklediği şiddetli yağış ve fırtınalardan 374.000'i aşkın kişi etkilendi. 187.000'den fazla kişi daha güvenli bölgelere nakledildi. Yağışlar tarım alanlarına zarar verdi ve evler ile köprüler yıkıldı. Meteoroloji yetkilileri daha fazla şiddetli yağış ve güçlü rüzgar beklentisiyle uyarıda bulundu.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hailin kentinde yer alan, selden etkilenen Changting kasabası görülüyor, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde tayfunun tetiklediği şiddetli yağış ve fırtınalardan Çarşamba günü öğle saatleri itibarıyla 374.000'i aşkın kişi etkilenirken, 187.000'den fazla kişi eyaletteki daha güvenli bölgelere nakledildi.

Yerel yetkililere göre, eyaletin altı kentinde bulunan 37 ilçe düzeyindeki bölgede 2 Ağustos'tan bu yana güçlü rüzgarlar, dolu yağışı ve seller görülüyor. Çin'in önemli tahıl üretim üslerinden biri olan eyalette, sağanak yağışlar 258.000 hektardan daha büyük bir alandaki mahsule zarar verdi.

Söz konusu dönemde Heilongjiang'da yaklaşık 23.708 ev ile 149 köprü yıkıldı ya da hasar gördü.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentinde mahsur kalan bir kişiyi taşıyan kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Meteoroloji yetkilileri, Khanun Tayfunu'nun Perşembe akşam saatlerinden Cuma akşam saatlerine kadar, Heilongjiang eyaletinin doğu kesimleriyle Jilin eyaletinin doğu ve güney kesimlerine daha fazla şiddetli yağış ve güçlü rüzgar getirmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Son hava tahminlerine göre, söz konusu dönemde Heilongjiang'ın bazı kesimlerine 90 ila 110 milimetre yağış düşmesi bekleniyor.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan bu iki eyaletteki etkilenen bölgelerde, aralıksız devam eden şiddetli yağış ve fırtınalar yüzünden toprak suya doymuş durumda. Yerel yetkililer olası sellere ve diğer meteorolojik afetlere müdahale prosedürlerini güçlendirirken, etkilenen bölgelerdeki sakinler daha güvenli bölgelere naklediliyor.