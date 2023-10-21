Çin'in 'Kar Kasabası'na ilk kar yağdı
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'e yaklaşık 280 kilometre uzaklıkta bulunan 'Kar Kasabası'na bu sonbaharın ilk karı Perşembe gecesi yağdı. Yılda 180 gün kar yağan ve ortalama yıllık kar kalınlığı 2,6 metreye ulaşan 'Kar Kasabası'nda kar yağışının çeşitli görüntüleri ortaya çıktı.
Kar yağışının çeşitli görüntüleri
Çin'in "Kar Kasabası" olarak bilinen Shuangfeng Orman Çiftliği'ne bu sonbaharın ilk karı Perşembe gecesi yağdı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'e yaklaşık 280 kilometre uzaklıkta bulunan "Kar Kasabası"na yılda 180 gün kar yağıyor ve ortalama yıllık kar kalınlığı 2,6 metreye ulaşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya