Çin'in ilk yerli üretim kutup buzkıran gemisi Xuelong 2, Kuzey Buz Denizi'nde bilimsel sefere çıktı

Çinli bilim insanları, 13. Kuzey Buz Denizi bilimsel seferi için ülkenin ilk yerli üretim kutup buzkıran gemisi Xuelong 2 ile Çarşamba günü Shanghai kentinden yola çıktı. Bilimsel sefer, okyanus ortası sırtının jeolojisi ve jeofiziğinin yanı sıra atmosfer, deniz buzu, deniz ve yeraltı çevre araştırmalarının yapılmasını amaçlıyor. Ekip ayrıca uluslararası işbirliğini teşvik etmek için Rusya ve Tayland gibi ülkelerden bilim insanlarıyla birlikte çalışacak.

Havadan çekilmiş fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bir limana yanaşan Xuelong 2 gemisi görülüyor, 12 Temmuz 2023. Çinli bilim insanları, 13. Kuzey Buz Denizi bilimsel seferi için ülkenin ilk yerli üretim kutup buzkıran gemisi Xuelong 2 ile Çarşamba günü Shanghai kentinden yola çıktı. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

SHANGHAİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, 13. Kuzey Buz Denizi bilimsel seferi için ülkenin ilk yerli üretim kutup buzkıran gemisi Xuelong 2 ile Çarşamba günü Shanghai kentinden yola çıktı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen bilimsel gezi, okyanus ortası sırtının jeolojisi ve jeofiziğinin yanı sıra atmosfer, deniz buzu, deniz ve yeraltı çevre araştırmalarının yapılmasını, biyomların ve kirleticilerin incelenmesini amaçlıyor.

Bilimsel sefer, Çin'in Kuzey Buz Denizi'ndeki çevre koruma ve deniz kirliliği değerlendirme yeteneklerini geliştirecek ve okyanus ortası sırt dinamikleri gibi araştırmalar için gerekli temel bilgi ve verileri toplamasını sağlayacak.

Ekip ayrıca kuzey kutbundaki bilimsel keşif gezilerinde uluslararası işbirliğini teşvik etmek için Rusya ve Tayland gibi ülkelerden bilim insanlarıyla birlikte ilgili araştırmalar üzerinde çalışacak.

15.500 deniz mili sürecek bir yolculuğun ardından keşif ekibinin Eylül ayı sonunda Shanghai kentine dönmesi bekleniyor.