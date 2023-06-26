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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ar Horqin Çayırı'nın manzarası büyülüyor

Dünya Haberleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ar Horqin Çayırı'nın nefes kesen manzarası seyredenleri büyülüyor. Bölgenin göçebelik sistemi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Küresel Önemli Tarımsal Miras Sistemi olarak resmen tanınıyor. Bölgede, hepsi önemli ekolojik fonksiyonlara hizmet eden ormanlar, çayırlar, sulak alanlar ve nehirler içeren farklı yelpazede ekosistemler bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. (XHTV)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ar Horqin Çayırı'nın nefes kesen manzarası seyredenleri büyülüyor.

Bölgenin göçebelik sistemi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Küresel Önemli Tarımsal Miras Sistemi olarak resmen tanınıyor.

Bölgede, hepsi önemli ekolojik fonksiyonlara hizmet eden ormanlar, çayırlar, sulak alanlar ve nehirler içeren farklı yelpazede ekosistemler bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Gıda Ve Tarım Örgütü Birleşmiş Milletler Moğolistan Dünya Haberler

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