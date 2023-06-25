Çin'in Hunan Eyaletinde Şiddetli Yağışlar: 276.000 Kişi Etkilendi

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinde 276.000'den fazla kişi son şiddetli yağış dalgasından etkilendi. Yoğun yağışlar, ekili alanlara zarar verirken, evlerin çökmesine veya hasar görmesine de yol açtı. Hunan Eyaleti Sel Kontrol ve Kuraklık Müdahale Genel Merkezi, sel kontrolü için 3. seviye acil durum müdahalesini uygulamaya koydu. Yoğun yağışlara zamanında müdahale eden yerel yetkililer, gerekli önlemleri alarak 18.000'den fazla bölge sakinini güvenli alanlara yerleştirdi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'ya bağlı Xiangjiang köyünde suya ekilen pirinç, sebze ve çiçeklerle ilgilenen bir çiftçi görülüyor, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

CHANGSHA, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinde 276.000'den fazla kişi son şiddetli yağış dalgasından etkilendi. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre 16.400 hektardan fazla ekili alana zarar veren yağışlar, çok sayıda evin çökmesine ya da hasar görmesine de yol açtı.

Hunan Eyaleti Sel Kontrol ve Kuraklık Müdahale Genel Merkezi, yoğun yağışların devam etmesi nedeniyle Cuma günü öğle saatlerinde sel kontrolü için 3. seviye acil durum müdahalesini uygulamaya koydu. Hunan'ın bazı kesimlerindeki dağlık alanlarda da taşkınlar ve heyelanlar görüldü.

Hunan eyaletinde 16 Haziran'dan beri bu yılın sel sezonundaki en şiddetli sağanaklar yaşanıyor. Yangtze Nehri'nin Hunan'dan geçen ana kolu olan Xiangjiang nehrinin kollarındaki kısa süreli seller nedeniyle su seviyeleri uyarı eşiğini aştı.

Yoğun yağışlara zamanında müdahale eden yerel yetkililer, gerekli önlemleri alarak 18.000'den fazla bölge sakinini güvenli alanlara yerleştirdi.

Son hava tahminlerine göre sağanak yağışlar Cumartesi ve Pazar günleri eyalette etkisini sürdürecek. Yoğun yağış dalgasının 26 Haziran'da hafiflemesi bekleniyor.

Çin'in dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahale sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.