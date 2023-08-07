Çin'in Heilongjiang eyaletine sel yardımı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang kentinin Yangming ilçesinde kum torbaları taşıyan itfaiyeciler, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

HARBİN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin acil durum yönetim departmanı, son sellerin ardından eyalet genelinde selin vurduğu bölgelere Pazar günü saat 16.00 itibarıyla afet yardım malzemeleri tahsis etti.

Departmandan Pazar günü yapılan açıklamada söz konusu yardımın 400 çadır, 10.900 katlanabilir yatak, 10.900 yorgan seti, 2.500 koli günlük ihtiyaç malzemesi, 250 yağmurluk, 250 çift yağmur ayakkabısı ve benzeri malzemelerden oluştuğu belirtildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi de selin vurduğu bölgelerdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Heilongjiang'a ivedilikle acil durum aile kitleri ve benzeri afet yardım malzemeleri tahsis etti.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar son günlerde Heilongjiang'daki onlarca nehirde su seviyelerini uyarı sınırının üzerine çıkardı.

Eyaletin hidroloji ve su kaynakları merkezi, Pazar sabahı 8:00 itibarıyla eyaletteki 24 nehirde su seviyesinin, uyarı sınırını 4 cm ila 2,51 metre aştığını bildirdi.¦