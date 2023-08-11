Çin'in Hebei Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Sonucu 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde son şiddetli yağış serisinin neden olduğu afetlerde 29 kişi hayatını kaybederken, 16 kişiden hala haber alınamıyor. Afetlerin yol açtığı zararlar ve etkilenen kişi sayısı hakkında çalışmalar devam ediyor.

SHİJİAZHUANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde son şiddetli yağış serisinin neden olduğu afetlerde Perşembe günü itibarıyla 29 kişi hayatını kaybederken, 16 kişiden hala haber alınamıyor.

Yerel yetkililer Cuma günü düzenlenen basın toplantısında sağanak yağış ve şiddetli taşkınların eyaletteki 110 ilçe, kent ve bölgede hayatı felç ettiğini bildirdi.

Afetlerin vurduğu bölgelerde ulaşım, elektrik, iletişim ve su tesisleri gibi altyapılar zarar gördü. Eyaletin uğradığı doğrudan ekonomik zararın 95,81 milyar yuan (yaklaşık 13,38 milyar ABD doları) olduğu bildirilirken, afetin genel kapsamı hakkında değerlendirme ve doğrulama çalışmaları devam ediyor.

Perşembe günü itibarıyla 3,89 milyon kişinin sellerden etkilendiği tahmin ediliyor. Öte yandan toplam 319.700 hektarlık arazideki mahsuller afetlerden etkilenirken, 131.500 hektarlık arazi ise tahrip oldu.

Yerleşim yerlerine de zarar veren afetlerde 40.900 ev yıkıldı, 155.500 ev ise ağır hasar aldı. Ayrıca toplam 1.150 ilk ve ortaokul ile anaokulu da hasar gördü.