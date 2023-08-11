Çin'in Hebei Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Acil Durum Müdahalesi Etkinleştirildi

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde, yeni bir sağanak dalgası nedeniyle büyük meteorolojik afetler için 3. seviye acil durum müdahalesi etkinleştirildi. Eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli yağış ve sel riski bekleniyor.

SHİJİAZHUANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde, Cuma'dan Cumartesi'ye kadar etkili olması beklenen yeni bir sağanak dalgası nedeniyle, Cuma günü saat 11.00'de büyük meteorolojik afetler için 3. seviye acil durum müdahalesi etkinleştirildi.

Eyalet meteoroloji gözlemevi, Cuma günü saat 17.26'da şiddetli yağmur için sarı alarm vermeye devam etti. Hebei eyaletinin bazı bölgelerinde Cuma öğleden sonra ile Cumartesi gündüz vakti arasında şiddetli yağış görülmesi ve bu bölgelerin 200 milimetreye varan yağış alması bekleniyor.

Çin'de dört kademeli bir hava durumu uyarı sistemi kullanılıyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken, onu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

Yerel yetkililere göre, Hebei şu anda sel kontrolü, afet yardımı ve afet sonrası yeniden yapılanma için kritik bir dönemde bulunuyor. Yaklaşmakta olan şiddetli yağışların etkili olacağı alanlar, kısmen bir önceki sağanakta en çok yağış alan alanlarla örtüşürken, bölgede, kısa süreli kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağış gibi şiddetli yüksek afet riski oluşturacak konvektif havanın etkili olacağı belirtiliyor.