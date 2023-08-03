Çin'in Hebei eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 1,2 milyon kişi yer değiştirdi

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle, Perşembe sabahı saat 10.00 itibarıyla 1,2 milyondan fazla kişi başka bölgelere yerleştirildi. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yeni yerlerine yerleştirilen kişilerin 857.200'ü, eyaletteki taşkın depolama ve gözetim bölgelerinde bulunuyordu. Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Hebei eyaletinin büyük bölümünde 27 Temmuz'dan bu yana sağanak yağışlar etkili olurken, eyaletteki ortalama yağış miktarı 146 milimetreyi aştı. Hebei eyaleti, kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak üzere şimdiye kadar 100.000'den fazla kişiden oluşan 4.700'ü aşkın kurtarma ekibini ihtiyaç duyulan bölgelere sevk etti.