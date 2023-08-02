Çin'in Hebei eyaletinde sel felaketi: 9 ölü, 6 kayıp
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu. Eyalette devam eden sağanak yağışlar nedeniyle birçok kişi mahsur kaldı ve kurtarma ekipleri tahliye çalışmalarına devam ediyor. Sel felaketinin yol açtığı ekonomik kayıp ise henüz belirlenemedi.
ZHUOZHOU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Zhuozhou kentinde selden dolayı mahsur kalan insanları tahliye etmeye giden kurtarma ekipleri görülüyor, 2 Ağustos 2023.
Yerel yetkililer, eyalette devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Salı günü öğlen saatleri itibarıyla 9 kişinin öldüğünü, 6 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.
İstatistikler, Salı günü öğlen saatleri itibarıyla sağanak yağışların Hebei'deki 87 ilçe ve bölgede 540.703 kişiyi etkilediğini gösteriyor. Felaketin yol açtığı ekonomik kayıp ise halen araştırılıyor. Eyalette şu ana kadar 847.400 kişi tahliye edildi. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)¦