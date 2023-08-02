Çin'in Hebei eyaletinde sel felaketi: 9 ölü, 6 kayıp

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu. Eyalette devam eden sağanak yağışlar nedeniyle birçok kişi mahsur kaldı ve kurtarma ekipleri tahliye çalışmalarına devam ediyor. Sel felaketinin yol açtığı ekonomik kayıp ise henüz belirlenemedi.