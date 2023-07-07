Çin'in Hebei Eyaletinde Kuraklık Nedeniyle Mahsul Etkileniyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde kuraklık nedeniyle yaklaşık 10,65 milyon mu büyüklüğündeki bir alanda mahsul olumsuz etkileniyor. Eyalette 4. seviye kuraklık acil durum müdahalesi etkinleştirilmiş durumda.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin su kaynakları idaresi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, kuraklığın eyalette yaklaşık 10,65 milyon mu (710.000 hektar) büyüklüğündeki bir alanda mahsulü olumsuz etkilediği bildirildi.

Son zamanlardaki düşük yağış ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Hebei eyaletinin kuzey ve orta kesimlerinde kuraklık bildirildi. Eyalette 4. seviye kuraklık acil durum müdahalesi etkinleştirilmiş durumda.

Hebei'de yılın ilk yarısında, önceki yılların aynı dönemindeki ortalamaya göre yüzde 13 düşüşle 123.2 mm ortalama yağış kaydedildi. Eyaletin yılın ilk altı ayında aldığı toplam yağış miktarı ise 1956'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Hebei'nin Haziran ayında aldığı ortalama yağış miktarı yalnızca 29 mm oldu. Rakam, diğer yılların aynı döneminin ortalamasından yüzde 60 daha düşük seyretti.

Eyalet, kuraklık nedeniyle yaşanacak zararı en aza indirmek amacıyla 17.64 milyon mu büyüklüğünde tarım arazisini kapsayan sulama alanlarını genişletmek için su kaynakları tahsis etti.

Hebei, yılın başından beri yerel ekosistem ve tarımı korumak adına suyu yenilemeye yardımcı olmak amacıyla membaların boşaltımını artırdı.

Çin'de afet yardımı için dört seviyeli acil durum müdahale sistemi kullanılıyor. 4. seviye en düşük, 1. seviye ise en yüksek acil durumu temsil ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.

(XHTV)