Çin'in Harbin şehrinde sel felaketi yaşandı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle sel felaketi meydana geldi. Sel nedeniyle birçok ilçe ve bölge etkilendi, binlerce kişi yer değiştirmek zorunda kaldı ve tarım alanlarında büyük zararlar oluştu. Kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

HARBİN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de toplam 11 ilçe ve bölge, Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Cuma günü saat 16.00 itibarıyla sel felaketine maruz kaldı.

Yerel yetkililer, 135.430 kent sakininin sellerden etkilendiğini, 53.355 kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını, ayrıca toplam 41.592,89 hektar büyüklüğündeki bir alanda mahsulün zarar gördüğünü bildirdi.

Harbin Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Harbin tarafından yönetilen iki şehir olan Wuchang ve Shangzhi'deki kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Perşembe gününden bu yana 1.630 kişiyi görevlendirdi ve 81 kurtarma botunu seferber etti.

Ayrıca, kentte sel kontrolü için yayımlanan acil durum müdahalesi 3. seviyeden 1. seviyeye yükseltildi.¦