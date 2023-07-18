Çin'in Hainan adasında Talim tayfunu etkisi azaldı

Çin'in güneyindeki Hainan adasında etkili olan Talim tayfunu tropikal fırtına seviyesine indi. Uçuşlar ve tren seferleri yeniden başladı, turistik yerler açıldı.

HAİKOU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan, bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim tayfununun tropikal fırtına seviyesine inmesiyle, uçuşları ve tren seferlerini Salı günü tekrar başlattı.

Yerel yetkililerin Salı günü yaptıkları açıklamaya göre, güvenlik denetimlerinin ardından, demiryolu idaresi, Salı günü saat 11.00'den itibaren ada eyaletinde yüksek hızlı tren seferlerini yeniden başlattı. Ayrıca, Haikou Meilan ve Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanlarında da normal uçak seferlerine başlandı.

Eyaletin merkezi Haikou'daki ulaştırma ve liman işletmeleri idaresi, kentteki üç limanın faaliyetlerine Salı günü gece yarısı yeniden başlayacağını duyurdu.

Tatil beldesi Sanya'da da, turistik yerler Salı gününden itibaren tekrar açıldı. Bu arada Haikou'daki tüm otobüs güzergahları normal işleyişine geri döndü.

Çin'in ulusal gözlemevi Salı günü saat 06.00'da, günün erken saatlerinde şiddetli tropikal fırtına düzeyine inen tayfun için sarı alarm verdi.

Çin'de tayfunlar için dört kademeli renk kodlu hava uyarı sistemi kullanılıyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken, onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.