Çin'in Güneyindeki Huixian Sulak Alanlarının Havadan Manzarası - Haberler

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Çin'in Güneyindeki Huixian Sulak Alanlarının Havadan Manzarası

Xinhua - Dünya
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Çin'in Güneyindeki Huixian Sulak Alanlarının Havadan Manzarası

GUİLİN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Huixian sulak alanı, en az kendisi kadar yeşilliklerle çevrili tepeleri ile de dikkat çekiyor.

GUİLİN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Huixian sulak alanı, en az kendisi kadar yeşilliklerle çevrili tepeleri ile de dikkat çekiyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Huixian sulak alanlarından bir manzara görülüyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Huixian sulak alanlarından bir manzara görülüyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Huixian sulak alanlarından bir manzara görülüyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Dünya, Haberler

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