Çin'in Güneyindeki Huixian Sulak Alanlarının Havadan Manzarası
Xinhua - Dünya
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GUİLİN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Huixian sulak alanı, en az kendisi kadar yeşilliklerle çevrili tepeleri ile de dikkat çekiyor.
GUİLİN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Huixian sulak alanı, en az kendisi kadar yeşilliklerle çevrili tepeleri ile de dikkat çekiyor.
Xinhua / Dünya