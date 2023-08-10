Çin'in Gansu eyaletinde sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiden haber alınamıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrindeki Jingtai'de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiden ise henüz haber alınamadı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiden haber alınamıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrindeki Jingtai'de şiddetli yağışlar sele yol açtı. Evlerine dönen 7 kişi sele yakalanırken, 5'i kayboldu. Yerel saatle 05.20 itibarıyla 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişinin ise henüz izine rastlanmadı. Yerel polis, acil durum ekipleri ve ilgili diğer kurumlar arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - GANSU