Çin'in Fuzhou şehrinde Ejderha Teknesi Festivali düzenlendi

Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Fangzhuang köyü, ejderha teknesi yapım geleneğini sürdürmesiyle tanınıyor. Her yıl buradan Çin'in çeşitli bölgelerine ve yurtdışına 200'den fazla ejderha teknesi satılıyor. Köylüler, Ejderha Teknesi Festivali sırasında artan talebi karşılamak üzere tekne imal etmek için harıl harıl çalışıyor. Bu yıl Perşembe gününe denk festivalin en önemli etkinliklerinden biri de ejderha teknesi yarışı.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Fangzhuang köyü, ejderha teknesi yapım geleneğini sürdürmesiyle tanınıyor.

Her yıl buradan Çin'in çeşitli bölgelerine ve yurtdışına 200'den fazla ejderha teknesi satılıyor.

Köylüler, Ejderha Teknesi Festivali sırasında artan talebi karşılamak üzere tekne imal etmek için harıl harıl çalışıyor.

Bu yıl Perşembe gününe denk festivalin en önemli etkinliklerden biri de ejderha teknesi yarışı.

SES 1 (Çince): FANG SHAOHUANG, Fangzhuang köyünde ejderha teknesi yapım tekniği mirasçısı:

"Fangzhuang köyünde gemi inşa geleneği Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemine uzanıyor. O dönemde bu gemiye 'Fu teknesi' denirmiş. Qing Hanedanlığı (1644-1911) döneminin ortalarında ejderha teknesi yarışı Fuzhou'da popüler hale gelmiş. Atalarımız, 'Fu teknesi' yapımında bütün yeteneklerini ortaya koymuş ve Fuzhou tarzı ejderha teknesini icat etmiş. Nesilden nesile aktarılan bu özel tekniğin kaybolmaması için yeğenimi bu geleneği sürdürmeye teşvik ettim."

SES 2 (Çince): FANG JİANWEİ, Fangzhuang köyünde ejderha teknesi yapım tekniği mirasçısı:

"Tekneyi satın alan biri tekneyi yarışa götürüp kazandıktan sonra teşekkür etmek amacıyla flamayı bize gönderdiğinde, ejderha teknesi yapım tekniğini sürdürmenin her şeye değdiğini düşündüm. O yüzden bu işi yapmaya devam ediyorum. Fangzhuang köyünde bir ejderha teknesi üssü kurup, kültürel turizm ile geleneksel ejderha teknesi yapım tekniğini birleştirmeyi ve köyümüz için yeni bir kimlik oluşturmayı umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)