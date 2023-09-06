Çin'in Fuzhou kentinde Haikui Tayfunu nedeniyle 36.000 kişi tahliye edildi

Haikui Tayfunu, Çin'in Fuzhou kentinde şiddetli yağış ve fırtına getirerek, 36.000'i aşkın kişinin geçici olarak tahliye edilmesine neden oldu. Yağışlar kentte hasara ve ekonomik zarara yol açtı.

FUZHOU, 6 Eylül (Xinhua) -- Haikui Tayfunu Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya şiddetli yağış ve fırtına getirirken, 36.000'i aşkın kişi geçici olarak tahliye edildi.

Fuzhou kentinin sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezindeki yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, sağanak yağışlar Çarşamba günü sabah 07.00 itibarıyla kentteki 147 beldede hasara ve 552 milyon yuanı (yaklaşık 76,7 milyon ABD doları) aşkın doğrudan ekonomik zarara neden oldu.

Şiddetli yağışlar Salı günü 21.00'den itibaren kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Öte yandan Salı günü 21.00'den Çarşamba günü sabah 05.00'e kadar gerçekleşen kümülatif yağışlar, Wushan ulusal hava istasyonda kayıtlı üç saatlik ve altı saatlik maksimum yağış rekorlarını kırdı.

İlkokullar, ortaokullar, anaokulları ve müfredat dışı eğitim kurumları Çarşamba günü de tatil edildi. Ayrıca şehir içi otobüsler, metrolar, trenler ve havaalanı servis otobüsleri faaliyetlerine geçici olarak ara verdi. Tatil köyleri ve parklar ise geçici olarak kapatıldı.

Fujian eyaleti Salı günü 23.00'de şiddetli yağışlara yönelik acil durum müdahalesini 2. seviyeye yükseltti.

Yağışların kentte etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.