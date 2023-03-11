Çin'in ev sahipliğinde Suudi Arabistan ile İran arasında tarihi anlaşma
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Çin'in başkenti Pekin'de dün bir araya gelen Suudi Arabistan heyetiyle İran heyeti, iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ile 7 yıl aradan sonra Tahran ve Riyad'daki büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaşma imzaladı.
Çin'in başkenti Pekin'de dün bir araya gelen Suudi Arabistan heyetiyle İran heyeti, iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ile 7 yıl aradan sonra Tahran ve Riyad'daki büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaşma imzaladı.
Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaad bin Mohammed Al-Aiban başkanlığındaki Suudi heyeti, dün Pekin'de, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Shamkhani başkanlığındaki İran heyeti ile bir araya geldi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin ev sahipliğinde toplantılar düzenleyen iki ülkenin heyetleri, 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Tahran ve Riyad'daki büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaşma imzaladı.İmzalanan anlaşmaya göre iki ülke, 2 ay içinde karşılıklı olarak elçilik ve diplomatik misyonlukları açacağı, birbirinin egemenliklerine saygı göstereceği ve içişlerine karışmayacaklarını teyit etti.İRAN KOMŞULUK POLİTİKASI GEREĞİ BÖLGEDE DAHA FAZLA ADIM ATACAK İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian anlaşma konusunda, "İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, iki ülkeye, bölgeye ve İslam dünyasına büyük imkanlar sağlayacaktır. Komşuluk politikası, 13. Hükümetin dış politikasının önemli bir bileşeni olarak doğru yönde güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edecek ve Dışişleri Bakanlığı bölgede aktif olarak daha fazla adım atmaya çalışacaktır" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, anlaşmayla ilgili Katar'ın Başbakanından ve Dışişleri Bakanından, Umman ve Iraklı mevkidaşlarından tebrik telefonları aldığını ifade etti.BÖLGEDEKİ ÜLKELERİN TEK BİR KADERİ VAR: REFAH VE İSTİKRARSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al-Saud anlaşmanın, yaklaşık 2 yıllık bir müzakereler sonunda Suudi Arabistan'ın siyasi çözümleri ve diyaloğu tercih eden vizyonunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Bakan Faisal bin Farhan konuyla ilgili "Bölge ülkelerinin tek bir kaderi ve ortak paydaları vardır, bu da halklarımızın yararlanabileceği bir refah ve istikrar modeli inşa etmek üzere bir araya gelmemizi gerekli kılıyor" mesajını paylaştı.ÇİN LİDERİNE TEŞEKKÜRÇin, Suudi Arabistan ve İran heyetlerinin dün itibariyle yayınladığı ortak bildiride müzakerelere ev sahipliği yapan ve destekleyen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e teşekkür edildi. Bildiride ayrıca 2021-22 yılları arasında iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Irak ve Umman'a da minnettarlık belirtildi.