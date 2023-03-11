Çin'in ev sahipliğinde Suudi Arabistan ile İran arasında tarihi anlaşma

Çin'in başkenti Pekin'de dün bir araya gelen Suudi Arabistan heyetiyle İran heyeti, iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ile 7 yıl aradan sonra Tahran ve Riyad'daki büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaşma imzaladı.

Çin'in başkenti Pekin'de dün bir araya gelen Suudi Arabistan heyetiyle İran heyeti, iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ile 7 yıl aradan sonra Tahran ve Riyad'daki büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaad bin Mohammed Al-Aiban başkanlığındaki Suudi heyeti, dün Pekin'de, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Shamkhani başkanlığındaki İran heyeti ile bir araya geldi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin ev sahipliğinde toplantılar düzenleyen iki ülkenin heyetleri, 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Tahran ve Riyad'daki büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaşma imzaladı.