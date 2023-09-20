Çin'in eski dışişleri bakanı Qin Gang Amerika'da ilişki yaşadığı metresi ile çocuk yaptığı gerekçesi ile görevden alındığı ortaya çıktı

Çin'in eski Dışişleri Bakanı Qin Gang, Amerika'da evlilik dışı aşk yaşadığı metresinden çocuk yaptığı iddialarının ortaya çıkması sonucu görevinden alındı. Çin Komünist Partisi'nin iç incelemesi sonucunda Qin'in, çocuğun annesiyle olan ilişkisinin evlilik dışı olduğu ve Amerika'daki 18 aylık görev süresi boyunca devam ettiği belirlendi. Qin, bir dönem Çin hükümetinin dışişleri bakanıydı ve Çin-ABD ilişkilerini yönetme görevinde bulundu.

Çin'in eski Dışişleri Bakanı Qin Gang, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyükelçi olarak görev yaparken Çin Komünist Partisi'nin iç incelemesi sonucu Amerika'da görev yaptığı sırada evlilik dışı aşk yaşadığı metresinden bir çocuk yaptığı ortaya çıkınca üst düzey diplomatik görevinden alındı.

Qin'in, çocuğun annesiyle olan evlilik dışı olan bu ilişkisi, Washington'daki 18 aylık görev süresi boyunca devam ettiği iddia edildi. Qin'in metresinin ve çocuğun kimlikleri kamuoyunda bilinmiyor, ancak aylardırPhoenix TV sunucusu Fu Xiaotian ile yakınlığı hakkında spekülasyonlar dönüyordu. Bu durum çocuğun annesinin Xiaotian olabilceği iddialarının ortaya atılmasına sebep oldu.

Çift hakkında ilişki iddialarının ortaya atılmasından sonra çiftin bir anda ortadan kaybolmasıhayatları ile ilgili endişelerin oluşmasına sebep oldu.

57 yaşındaki Qin, Temmuz 2021'den Ocak ayında Çin'in en üst düzey diplomatı görevine atanana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin büyükelçisi olarak görev yaptı

Devlet başkanı Xi Jinping ile yakın ilişkisi olan Qin başkanın en güvendiği kişilerin başında geliyordu.