Çin'in en büyük tatlı su gölü Poyang kurak mevsime girdi

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Poyang gölü, kaydedilen en erken tarihte kurak mevsime girdi. Gölün su seviyesi düşmeye başladı ve önümüzdeki günlerde dalgalı bir düşüş eğilimi gösterecek.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Poyang Gölünün Jinxian bölümünde bir ağaç manzarası sunan gelgit düzlüğü görülüyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

NANCHANG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Yerel yetkililer, Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang'ın Perşembe günü kurak mevsime girdiğini söyledi. Bu tarih, kayıtların tutulmaya başlandığı 1951 yılından bu yana kurak mevsimin en erken başlangıç tarihi.

Gölün bulunduğu Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin su kaynakları departmanına göre, gölün önemli bir simgesi olan Xingzi hidrolojik istasyonundaki su seviyesi Perşembe sabahı saat 11.00'de 11,99 metreye geriledi, bu da gölün kurak mevsime girdiği anlamına geliyor.

Bu tarih, 6 Ağustos 2022'de kaydedilen bir önceki rekordan 17 gün önceye denk geliyor.

29 Haziran'da Xingzi istasyonunda bu yılki en yüksek su seviyesi 15,19 metre olarak kaydedildi. Bu seviye önceki yıllardaki ortalama en yüksek su seviyesinden 3,98 metre daha düşük. Gölün Perşembe günkü 11,99 metrelik su seviyesi ise önceki yıllara göre 6,4 metre daha düşüktü.

Meteorolojik tahminler Jiangxi eyaletinde yağış miktarının yaklaşık 10 gün boyunca düşük olacağını ve gölün su seviyesinin dalgalı bir düşüş eğilimi göstereceğini ön görüyor.