Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Ukrayna'yı ziyaret etti

Çin'in Ukrayna Büyükelçiliği, Çin Hükümeti'nin Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Li Hui'nin Ukrayna'ya yaptığı ziyaret hakkında açıklama yaptı. Li, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı, Dışişleri Bakanı ve bakanlık yetkilileriyle görüştü. İki taraf, Ukrayna krizinin siyasi çözümü ve Çin-Ukrayna ilişkileri gibi konuları ele aldı.

KİEV, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Ukrayna Büyükelçiliği, Çin Hükümeti'nin Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Li Hui'nin Salı ve Çarşamba günleri Ukrayna'ya ziyarette bulunduğunu duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Li, ziyaret sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna altyapı, enerji ve savunma bakanlıklarından yetkililerle görüştü.

İki taraf, Ukrayna krizinin siyasi çözümü ve Çin-Ukrayna ilişkileri gibi bir dizi mesele hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki taraf, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Zelenski arasında yakın zamanda gerçekleştirilen telefon görüşmesinin, Çin-Ukrayna ilişkilerinin gelişmesi yönüne işaret ettiği konusunda hemfikir oldu.

Taraflar, Çin ve Ukrayna'nın karşılıklı saygı ve birbirine içtenlikle muamele etme geleneğini ileriye taşımak ve iki devlet arasındaki karşılıklı işbirliğini teşvik etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde Çin'in Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Li, Xi'nin bu konuda uluslararası toplumun birlikte yapması gerekenlere ilişkin ortaya koyduğu dört maddelik önerisi ve üç tespitin, Çin'in krizin siyasi çözümüne yönelik çağrısında temel öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Krizi çözmek için her derde deva tek bir ilacın bulunmadığı kaydeden Li, ilgili tarafların kendilerinden yola çıkması, karşılıklı güven oluşturması, çatışmanın sonlandırılması ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesine yönelik şartların yaratılması gerektiğini vurguladı.

Özel temsilci, Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Yollarla Çözüme Kavuşturulmasına Yönelik Tutumu bağlamında, Çin'in uluslararası toplumu krizin siyasi çözümü için en büyük ortak paydayı oluşturmak üzere harekete geçirmeye ve en kısa sürede ateşkesi teşvik ederek barışı geri getirmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır beklediğini söyledi.

Elçi, Çin'in kendi yöntemiyle Ukrayna'daki insani durumun hafifletilmesinde yapıcı bir rol oynadığını ve kendi kapasitesi dahilinde Ukrayna'ya yardımda bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna tarafı ise Xi ile Zelenski arasındaki telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra, Çin'in özel elçisini Ukrayna'da görmekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Ukrayna'nın, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak uluslararası ilişkilerde oynadığı role büyük önem verdiğini kaydeden Ukrayna tarafı, Çin'in çatışmanın sona erdirilmesi ve barışın geri getirilmesi yönündeki olumlu rolünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ukrayna tarafı, Ukrayna'nın her zaman tek Çin ilkesine bağlı olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yeni ve daha büyük başarılar için Çin'le birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.