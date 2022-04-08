Çin'in ABD Büyükelçiliği, Washington'a Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini İptal Etme Çağrısında Bulundu - Haberler

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Çin'in ABD Büyükelçiliği, Washington'a Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini İptal Etme Çağrısında Bulundu

Xinhua - Dünya
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Çin'in ABD Büyükelçiliği, Washington'a Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini İptal Etme Çağrısında Bulundu

WASHINGTON, 7 Nisan (Xinhua) — Büyükelçilik Sözcüsü, büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Son birkaç gündür Çin Büyükelçisi Qin Gang ve Çin'in ABD Büyükelçiliği, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yapacağı belirtilen ziyaret konusunda ABD Kongresi'ne ve ABD hükümetine sert protestolarını bildirmiş ve Çin'in resmi pozisyonunu hatırlatarak ABD tarafını tek Çin ilkesine ve Çin […]

WASHINGTON, 7 Nisan (Xinhua) — Büyükelçilik Sözcüsü, büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Son birkaç gündür Çin Büyükelçisi Qin Gang ve Çin'in ABD Büyükelçiliği, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yapacağı belirtilen ziyaret konusunda ABD Kongresi'ne ve ABD hükümetine sert protestolarını bildirmiş ve Çin'in resmi pozisyonunu hatırlatarak ABD tarafını tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin koşullarına riayet etmeye ve Meclis Başkanı Pelosi'nin Taiwan'a ziyaretini iptal etmeye çağırmıştır" ifadelerini kullandı.

Sözcünün açıklamaları, 82 yaşındaki Pelosi'nin Perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Asya'ya yapacağı ziyareti (ve bu kapsamda Pazar günü Taiwan'a yapacağı söylenen ziyareti) iptal edip etmeyeceği konusunda gazetecilerden gelen soru üzerine yaptı.

Xinhua / Dünya

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