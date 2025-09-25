Çin'in 76. Yılı Ankara'da Kutlandı

1) ÇİN'İN 76'NCI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ANKARA'DA RESEPSİYONLA KUTLANDI

ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin 76'ncı kuruluş yıl dönümü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da resepsiyonla kutlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla CSO Ada Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Çin'in Ankara Büyükelçisi İang Xuebin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, askeri erkan, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Bakan Şimşek, "Türkiye ve Çin, Asya'da iki ülkedir, ancak bundan daha fazlası, iki güçlü, zengin medeniyettir. Türkiye ile Çin arasındaki üst düzey diyalogdaki ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ DAHA FAZLA UÇUŞ KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Bakan Şimşek, Çinli mevkidaşını Türkiye'de ağırlamak istediğine vurgu yaparak, "Geçtiğimiz Kasım ayında Pekin'de uluslararasında üst düzey bir diyalog mekanizması olan 2. Hükümetlerarası İş birliği Komitesi toplantısı düzenledik. Bu toplantıları her yıl veya iki yılda bir düzenli olarak yapmayı hedefliyoruz. Ancak bu arada elbette, ileriye dönük bağlarımızı nasıl genişleteceğimiz ve derinleştireceğimiz konusunda çalışmaya devam etmek için teknik takip komiteleri kurduk. Mevkidaşımı ve Çin heyetini gelecek yıl inşallah Türkiye'de ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Elbette belirsiz ve zorlu zamanlarda yaşıyoruz ve bu da Türkiye ile Çin arasında daha yakın bir iş birliğini gerektiriyor. Çin, en büyük ikinci ticaret ortağımızdır ve ticaretimiz tek yönlü bir trafik gibi görünse de, Çin hükümetinin daha dengeli ve daha sürdürülebilir hale getirilmesine yardımcı olma konusundaki son hamlelerini takdir ediyoruz. Örneğin, Türkiye ile Çin arasındaki daha fazla uçuş kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu, Türkiye ile Çin arasındaki bağlantıyı artıracak. Bu şekilde, umarım burada daha fazla Çinli turisti ağırlayabiliriz" diye konuştu.

'ÇİN SON DERECE REKABETÇİ, ÇOK BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR ÜRETİM YAPIYOR'

Uzun vadeli finans, finansal iş birliğini derinleştirmenin önemine değinen Bakan Şimşek, "Çinli şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisini de memnuniyetle karşılıyoruz. 1978'den beri Çin muazzam bir ilerleme kaydetti ve bu dünya için iyi. Çin son derece rekabetçi, çok büyük ölçekli bir üretim yapıyor. Türkiye ve Çin'in, Orta Koridoru inşa etmek ve güçlendirmek için yakın çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bölgesel ve küresel ticareti güçlendirmek ve son zamanlarda baskı altında olan daha dayanıklı tedarik zincirleri inşa etmek için eski İpek Yolu'nu canlandırıyoruz. Bağlantının ötesinde, yeşil teknoloji, sürdürülebilir tarım, finans, genel enerji ve diğer birçok alanda diyaloğumuzu nasıl geliştirebileceğimize de bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede, Asya ve AB girişimimiz çerçevesinde, Pekin ile ortaklığımızı karşılıklı yarar sağlayacak şekilde daha üst seviyelere taşımayı taahhüt ettiğimizi düşünüyorum. İlişkilerimiz karşılıklı saygıya ve uluslarımızın güvenliğine dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ÇİN'İN KAPISI DIŞ DÜNYAYA DAHA DA AÇILIYOR'

Büyükelçi Xuebin ise "Bu yılın ilk yarısında Çin ekonomisi yüzde 5,3 büyüyerek küresel ekonomi için dengeleyici bir güç görevi gördü. Çin'in kapısı dış dünyaya daha da açılıyor. İki taraf, ulusal kalkınmayı ve yeniden canlandırmayı sürdürmenin yanı sıra uluslararası ilişkileri düzenleyen normları koruma konusunda geniş bir fikir birliğini paylaşıyor. Çin ve Türkiye hem gelişmekte olan başlıca ülkeler, hem de Küresel Güney'in önemli üyeleridir diye konuştu.

Resepsiyonun ardından, 'Çin Dansının Coşkusu ve Çin Esintileri Sanat Gösterisi' düzenlendi.