Çin ile Nepal arasındaki Zham Limanı'nda yolcu trafiği yeniden başladı

Çin ile Nepal arasında önemli bir kara limanı olan Zham Limanı'nda iki yönlü yolcu trafiği Cuma günü itibariyle yeniden başladı. Liman, 8 yıldır kapalıydı ve ilk günde 752 kişi geçiş yaptı.

LHASA, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Nepal arasında önemli bir kara limanı olan Zham Limanı'nda iki yönlü yolcu trafiği Cuma günü itibariyle yeniden başladı. Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan liman, 8 yıldır kapalıydı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre ilk günde sınırdan 752 kişi geçiş yaptı. Xinhua muhabirleri, saat 11.00 civarında giriş vce çıkış kabul salonunda uzun kuyruklar olduğunu bildirdi.

Xigaze kentindeki Zham Limanı, 2015 yılına kadar Çin'le Nepal arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alışverişler için önemli bir geçit görevi görüyordu. Ancak 2015 yılında Nepal'de meydana gelen büyük deprem, limanın yol, köprü ve tesislerine zarar vermiş ve limanın hizmetlerini durdurmasına yol açmıştı.

Limanda iki yönlü kargo ticareti bu yıl 1 Mayıs'ta yeniden başlamıştı. Çarşamba günü itibariyle Zham Limanı'ndan 3,52 milyar yuan (yaklaşık 490 milyon ABD doları) tutarında yaklaşık 194.000 ton mal geçişi kaydedildi.