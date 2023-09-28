Çin Hükümeti Okyanus Balıkçılığı ve Halk Sağlığını Koruma Kararlılığını Vurguladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin hükümetinin ulusal çıkarları, halk sağlığını ve okyanus balıkçılığı sektörünün sağlıklı büyümesini korumak için gerekli kabiliyet ve kararlılığa sahip olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, hükümetin ulusal çıkarları, halk sağlığını ve okyanus balıkçılığı sektörünün sağlıklı büyümesini korumak için gerekli kabiliyet ve kararlılığa sahip olduğunu belirtti.

Wang Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Çin hükümetinin kendi yetki alanına giren denizlerdeki radyoaktivite seviyesini izlediğine ilişkin haberlerle ilgili soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, okyanustaki radyasyon seviyesinin izlenmesi, Japonya'dan su ürünleri ithalatına ilişkin acil durum tedbirleri alınması ve su ürünlerindeki nükleer kirlenme riskinin takip edilmesinin, Japonya'nın nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma işlemine yanıt vermek ve ulusal çıkarlar ile kamu refahını korumak için atılmış meşru ve makul adımlar olduğunu söyledi.

Boşaltma işleminin onlarca yıl süreceğine işaret eden Wang, kirlenmiş suyun arıtıldıktan sonra standartlara uygun hale gelip gelmeyeceği konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu vurguladı.

Wang, "Çin hükümetinin ulusal çıkarlarımızı ve halkın sağlığını, ayrıca okyanus balıkçılığı sektörünün sağlıklı büyümesini korumak için gereken her şeyi yapma kabiliyeti ve kararlılığına sahip olduğunu vurgulamak isterim" dedi.