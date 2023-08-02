Çin Hükümeti, Beijing ve Hebei'deki Afet Sonrası Yeniden İnşa Çalışmalarını Desteklemek İçin 100 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin hükümeti, başkent Beijing ve komşu Hebei eyaletinde gerçekleştirilecek afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını desteklemek üzere 100 milyon yuan (yaklaşık 14,01 milyon ABD doları) tahsis etti. Merkezi bütçeden ayrılan fonlar, şiddetli yağış ve sellerden ağır şekilde etkilenen bölgelerdeki altyapının ve kamu hizmeti tesislerinin yeniden inşasında kullanılacak.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin hükümeti, başkent Beijing ve komşu Hebei eyaletinde gerçekleştirilecek afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını desteklemek üzere 100 milyon yuan (yaklaşık 14,01 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin'in en üst düzey ekonomik planlama sorumlusu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, merkezi bütçeden ayrılan fonlar şiddetli yağış ve sellerden ağır şekilde etkilenen bölgelerdeki altyapının ve kamu hizmeti tesislerinin yeniden inşasında kullanılacak.

Çinli yetkililer, Salı sabahı itibarıyla Beijing'de 11 kişinin ölümüne yol açan tayfun kaynaklı sağanak yağışlarla mücadele için geniş çaplı kurtarma ve yardım çalışmaları başlattı.

Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı da Beijing, Tianjin ve Hebei'de selden etkilenen insanlara yönelik acil kurtarma ve yardım çalışmalarını desteklemek üzere 110 milyon yuan tahsis etti.¦