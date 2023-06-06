Çin, Honduras'taki Büyükelçiliğinin Resmi Açılışını Gerçekleştirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Honduras Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Honduras'ın tek Çin ilkesini tanımasıyla diplomatik ilişkiler kuran 182. ülke olduğunu hatırlatan Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yu Bo, iki ülkenin ekonomi, ticaret, tarım, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim ve medya gibi alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini hızlandırdığını dile getirdi.

TEGUCİGALPA, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Cumhuriyeti, 26 Mart'ta iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra Pazartesi günü Honduras Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Honduras'taki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yu Bo açılış törenindeki konuşmasında, Honduras'ın önemli bir karar alıp tek Çin ilkesini tanıyarak tarihi bir fırsat yakaladığını söyledi.

Honduras'ın böylece Çin'le diplomatik ilişkiler kuran 182. ülke olduğunu hatırlatan Yu, Çin'in bu karardan büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Yu, "Tek Çin ilkesi, uluslararası toplumun evrensel uzlaşısıdır ve uluslararası ilişkilerin yaygın kabul gören bir normudur" dedi.

Maslahatgüzar, Çin'le Honduras arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra, üç aydan kısa bir süre içinde iki ülkenin ekonomi, ticaret, tarım, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim ve medya gibi alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini hızlandırdığını dile getirdi.

Yu, Honduras'taki Çin Büyükelçiliği'nin iki ülke arasındaki ilişkilere açılan pencere, ikili işbirliğini derinleştiren köprü ve iki halkı birleştiren bağ olma sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti.

Büyükelçiliğin açılışına iştirak eden Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina açılışı kutladı ve Çin'le diplomatik ilişkiler kurma kararının, Honduras'ın bağımsız olarak yaptığı bir tercih olduğunu vurguladı.

Bakan, kararın Honduras'ın uluslararası ilişkilerini çeşitlendirdiğini ve ülkeyi tek Çin ilkesini kabul eden birçok ülkeyle aynı eksene soktuğunu söyledi.

Reina, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olan Honduras'ın altyapıyı iyileştirmek, Honduras halkının esenliğine katkı sunmak ve toplumsal refahı desteklemek üzere Çin'le ticari işbirliğini ortaklaşa teşvik etmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Açılış törenine Honduras İkinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doris Gutierrez, Honduraslı diğer hükümet yetkilileri ve parlamento temsilcileri, Honduras'taki diplomatik misyon ve uluslararası örgütlerin temsilcilerinin yanı sıra ülkedeki Çinli kurum, şirket ve toplulukların temsilcileri dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.