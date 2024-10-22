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Çin-Hindistan Sınır Anlaşmazlığı Üzerine Açıklama

Çin-Hindistan Sınır Anlaşmazlığı Üzerine Açıklama
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığıyla ilgili olarak diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla iletişimin sürdüğünü ve anlaşmazlıkların çözüldüğünü belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin- Hindistan sınır anlaşmazlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin- Hindistan sınır anlaşmazlığıyla ilgili konuştu.

Lin açıklamasında, "Bir süredir Çin ile Hindistan, diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla, sınır konusunda yoğun iletişimi sürdürürken, ilgili anlaşmazlıklar çözüldü. Bir sonraki adımda Çin, üzerinde mutabakata varılan çözümleri hayata geçirmek için Hindistan ile çalışacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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