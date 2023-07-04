Çin, Henan eyaletindeki sel felaketine yardım çalışmalarını hızlandırıyor

Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketine yönelik yardım çalışmalarını koordine etmek üzere bir ekip gönderdi. Henan eyaleti, yoğun yağış nedeniyle kırmızı uyarı yayımlamıştı. Merkez, yetkililere önlemlerini artırma talimatı verdi.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinde meydana gelen selden zarar görenlere yönelik yardım çalışmalarına kılavuzluk etmek üzere bir çalışma ekibinin eyalete gönderildiğini duyurdu.

Pazartesi günü Xinxiang, Hebi, Zhumadian ve Nanyang gibi kentlerin de içinde bulunduğu bazı bölgelerde yoğun yağış görülmesi üzerine, Henan eyaleti sağanak yağışa yönelik kırmızı uyarı yayımladı.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde, kırmızı en şiddetli uyarıyı gösteriyor.

Merkez, Henan eyalet yetkililerine yakından izleme, tahmin ve uyarıları artırma, taşkın, jeolojik afetler ve diğer bariz afet risklerini önleme talimatı verdi.