Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan etrafında askeri tatbikatlara başladı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan adası etrafında donanma ve hava kuvvetlerinin katıldığı ortak hava ve deniz devriyeleri ile askeri tatbikatlara başladı. Tatbikatlar, askeri gemi ve uçakların koordinasyonu ile hava ve deniz sahalarını kontrol altına alma becerilerini test etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

NANJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Cumartesi günü Taiwan adası etrafında donanma ve hava kuvvetlerinin katıldığı ortak hava ve deniz devriyeleri ile askeri tatbikatlara başladı.

Harekat alanı sözcüsü Shi Yi, devriye ve tatbikatların, askeri gemi ve uçakların koordinasyonu ile hava ve deniz sahalarını kontrol altına alma becerileri konusunda talim yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Silahlı kuvvetlerin gerçek savaş koşullarında savaşma becerilerinin test edileceğini belirten Shi, devriye ve tatbikatların "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçıların dış unsurlarla gizlice işbirliği yapmasına ve provokasyonlarına karşı ciddi bir uyarı işlevi gördüğünü vurguladı.