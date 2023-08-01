Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96. yıl dönümü kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 1 Ağustos'a denk gelen 96. yıl dönümü, Pazartesi günü bir resepsiyon ile kutlandı. Savunma Bakanı Li Shangfu, ordunun yeni dönemde parti yapısını güçlendireceğini ve savaşa hazırlık durumunu artıracağını belirtti.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kuruluşunun 1 Ağustos'a denk gelen 96. yıl dönümünü kutlamak üzere Pazartesi günü bir resepsiyon verildi.

Merkezi Askeri Komisyon üyesi de olan Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, Devlet Konseyi ve Merkezi Askeri Komisyon adına ordu personelini, silahlı polis mensuplarını, sivil personeli, yedek kuvvetleri, milisleri, gazileri, ordu kahramanlarını ve rol modelleri kutladı.

Li, ordunun yeni dönemde parti yapısını güçlendireceğini, askeri eğitimi yoğunlaştıracağını ve savaşa hazırlık durumunu artıracağını söyledi.

Savunma Bakanı, ulusal yeniden birleşme ülküsünü kararlılıkla ilerletme sözü vererek, ordunun aynı zamanda askeri yönetimini geliştireceğini ve entegre ulusal stratejiler ile stratejik kabiliyetleri pekiştirip güçlendireceğini ifade etti.

Li ayrıca silahlı kuvvetleri, 2027'de ordunun 100. yıl hedeflerini gerçekleştirmeye ve kendilerini dünya standartlarına yükseltmek için daha hızlı ilerlemeye çağırdı.

Bakan, Çin ordusunun, değişim ve düzensizliğin hüküm sürdüğü dünyaya daha fazla emniyet ve olumlu enerji getireceğini vurguladı.

Resepsiyon, Savunma Bakanlığı tarafından Büyük Halk Salonu'nda verildi.¦