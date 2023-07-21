Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, Changchun'da Halka Açık Havacılık Etkinliği Düzenleyecek

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da halka açık havacılık etkinliği düzenleyecek. Etkinlik kapsamında hava akrobasi şovu, paraşütle atlama gösterisi, savaş simülasyonları ve ekipman sergileri gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, Çin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da 26-30 Temmuz tarihleri arasında halka açık havacılık etkinliği gerçekleştirecek.

Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Sözcüsü Xie Peng, Cuma günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, beş gün sürecek program kapsamında hava akrobasi şovu, paraşütle atlama gösterisi, gerçek savaş simülasyonları ve statik ekipman sergileri gibi etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Halka açık günlerde Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri askeri bandosunun ilk kez geçit törenleri düzenleyeceğini kaydeden Xie, 1 Ağustos hava akrobasi ekibinin de yeni donanımlı J-10C savaş jetleriyle Çinli seyircilere ilk performansını sunacağını belirtti.