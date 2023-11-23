Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrarı Koruma Kararlılığını Sürdürüyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumaya kararlı olduklarını açıkladı. Filipinler'in bölgede faaliyetlerini artırması ve Tarafların Davranış Deklarasyonu'nu ihlal etmesi bölgesel barış ve istikrara zarar veriyor.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı sözcüsü, ordunun Güney Çin Denizi bölgesinde barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Sözcü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, harekat alanı komutanlığına bağlı bir firkateynin 21 Kasım'dan bu yana Güney Çin Denizi'nde rutin devriye yürüttüğünü kaydetti. Filipinler'in bu esnada dış güçleri bölgede devriye yürütmeye sevk ettiğini ve faaliyetlerini artırdığını söyleyen sözcü, bunun bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini, ayrıca Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nu ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, harekat alanı komutanlığının yüksek alarm durumunda bulunduğunu ve Çin'in ulusal egemenlik ve güvenliğinin yanı sıra denizcilik hak ve çıkarlarını tereddütsüz şekilde savunmaya kararlı olduğunu kaydetti.